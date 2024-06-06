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Лучший вратарь Казахстана уехал в Европу: бросил "Барыс" ради машины и НХЛ?

Лучший вратарь Казахстана уехал в Европу: бросил "Барыс" ради машины и НХЛ?
©КФХ

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов покинул столичный "Барыс" и продолжит карьеру в Европе. 26-летний голкипер перешел в братиславский "Слован", один из самых титулованных клубов чемпионата Словакии. О карьерных "вехах" Шутова и его новой команде - в материале Vesti.kz.

Пробы в юниорах и МХЛ

Заниматься хоккеем Шутов начал в родном Усть-Каменогорске и, естественно, попал в систему усть-каменогорского "Торпедо". В 2016 году сыграл на юниорском чемпионате мира в первом дивизионе за сборную Казахстана до 18 лет, где провел один матч.

В 2016 году дебютирует в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) основным вратарем за "Алтай" Усть-Каменогорск, фарм-клуб "Торпедо", и проводит там три сезона (2016/17, 2017/18, 2018/19). В первом и третьем своих сезонах с "Алтаем" занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, а во втором – предпоследнее, 15-е.

Вызов в сборную и контракт с "Барысом"

Сезон-2019/20 Шутов проводит с фарм-клубом (называемым теперь "Алтай-Торпедо") в Казахстане и в регулярном чемпионате занимает с командой пятое место, а четвертьфинальная серия "Алтай-Торпедо" и "Бейбарыса" из Атырау до четырех побед не завершилась из-за пандемии коронавируса (команда Шутова вела в серии 3-2 на момент прерывания турнира). Андрей хорошо проявил себя в сезоне, имея статистику за 61 игру в 93,6 процента отраженных бросков.

В следующем сезон голкипер пошел на повышение и провел уже с основной командой – "Торпедо", но так же в чемпионате Казахстана. Команда заняла первое место по итогам "регулярки", а Шутов провел 21 игру с процентом отраженных бросков в 95,8! Однако в плей-офф молодому голкиперу доверили только четыре игры, а сам клуб выбыл в полуфинале.

2021-й вообще стал переломным в карьере усть-каменогорца – он был вызван в главную сборную Казахстана на чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе (где правда был только сменщиком, проведя в итоге лишь одну игру за сборную) и подписал контракт с "Барысом".

Первое чемпионство

В своих первых двух сезонах за "Барыс" Андрей провел всего шесть игр в КХЛ (одну в сезоне-2021/22 и пять – в сезоне-2022/23), больше играя за фарм-клуб "Номад" в чемпионате Казахстана. При этом в сезоне-2021/22, будучи в аренде в "Сарыарке", помог карагандинцам выиграть трофей - в финале плей-офф над кокшетауским "Арланом" (4-3 в серии).

В 2023 году Шутов берет второе чемпионство уже с "Номадом": заняв лишь четвертое место в "регулярке", столичный клуб в финале плей-офф сломил сопротивление ташкентского "Хумо" (4-1 в серии).

Первый номер сборной

Однако большинству болельщиков в Казахстане и мире Шутов стал известен благодаря играм за сборную на трех последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, где он был основным голкипером.

На ЧМ-2022 Шутов стоял в воротах во всех семи матчах. Если первый матч с датчанами для него не задался (пропустил пять шайб и был заменен посредине игры, а сборная проиграла со счетом 1:9), то в дальнейшем действовал хорошо: сборная Казахстана с Шутовым в воротах проигрывала преимущественно с минимальным счетом, а матч "за выживание" с итальянцами был выигран со счетом 5:2.

На двух следующих ЧМ воспитанник усть-каменогорской школы хоккея сыграл по шесть матчей из семи. В 2023-м, во многом благодаря игре Шутова, сборная Казахстана побеждает сборные Словакии и Норвегии с одинаковым счетом 4:3 по буллитам! А на ЧМ-2024 важнейший вклад основного голкипера сборной в победных матчах с Францией и Польшей (оба 3:1) несомненен.

Возвращение в "Барыс" и переход в "Слован"

В последнем сезоне голкиперу сборной Казахстана удалось закрепиться и в КХЛ: в составе "Барыса" Шутов отыграл 39 игр с хорошим процентом отраженных бросков (91,5).

Успешная игра Шутова в КХЛ и на ЧМ, конечно, же произвела впечатление на одного из флагманов словацкого хоккея – братиславский "Слован". Для самого хоккеиста тоже имеются плюсы в переходе – в "Барысе" очень серьезная конкуренция за место основного голкипера. В Европе к тому же легче быть замеченным скаутами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я уезжаю, чтобы развиваться. Чтобы получить хоккейный и жизненный опыт. Конечно, любой хоккеист хочет в НХЛ. Я думаю, что в Европе больше скаутов смотрит - там все рядом. Меня подписывают не под второго и не под третьего номера. Надо будет доказывать своей игрой, что приехал быть первым номером, а не сидеть под кем-то", - сказал Шутов на YouTube-канале "Головой об лед".

Говоря об условиях в новом клубе голкипер признался, что "Слован" предоставил "квартиру и машину".

КХЛ, финансовые трудности и возвращение в Словакию

"Слован" - девятикратный чемпион словацкого первенства. Взяв золотые медали в восьмой раз 2012 году, клуб перешел в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где провел семь сезонов (с 2012/13 по 2018/19), дважды пробиваясь в плей-офф. Так что, казахстанскому болельщику клуб очень известен хотя бы по играм с "Барысом". В мае 2019 года клуб, столкнувшись с финансовыми трудностями, объявил о приостановке своего участия в КХЛ и вернулся в словацкую лигу.

В 2020 году "Слован", найдя спонсора, собирался вернуться в КХЛ, но финансово участие не потянул и с этого года полностью сосредоточился на Экстралиге, где вернул себе место флагмана местного хоккея и в девятый раз выиграл золотые медали национального чемпионата в сезоне-2021/22 (делит лидерство по чемпионству с "Кошице").

К сожалению, последние два сезона для клуба сложились неудачно – выбывание в первом раунде плей-офф. И если в сезоне-2022/23 "Слован" занял второе место в регулярном чемпионате и в 1/4 финала проиграл "Дукле" (2-4 в серии), то в сезоне-2023/24 клуб занял только пятое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступил всухую "Кошице" (0-4 в серии). Сейчас "Слован" нацелен на то, чтобы переломить ситуацию и вернуться на ведущие позиции. И Шутов в этом клубу должен помочь.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Хоккей

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