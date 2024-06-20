Скандал на Евро-2024: сборная пригрозила сняться

Сборная Сербии по футболу пригрозила сняться с Евро-2024, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

В Футбольном союзе Сербии готовы пойти на такой шаг, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет сборные Хорватии и Албании за скандирование их болельщиками оскорблений и угроз в адрес сербов.

Во время матч между сборными Хорватии и Албании (2:2) во втором туре группового этапа фанаты скандировали на трибунах лозунг Ubij Srbina (Убей серба). Националистические выпады в адрес сербов продолжились и после матча.

"Прежде всего я хочу поблагодарить наших болельщиков за их поддержку в матче с Англией, и я надеюсь, что мы обыграем Словению. То, что произошло, возмутительно, и мы будем просить УЕФА о санкциях в отношении этих людей, даже если это означает отказ от игры на турнире", - приводит слова генсекретаря (ФСС) Йована Сурбатовича The Sun.

Ранее УЕФА ранее оштрафовал на 14,5 тысяч евро ФСС за "провокационное послание" сербских болельщиков в ходе матча с Англией и за "бросание предметов" на поле.

Албания также оштрафована на 37 375 евро за пиротехнику, бросание предметов и националистические транспаранты и речевки в ходе прошедшего ранее матча с Италией.