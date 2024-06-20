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Месси объяснил, почему не говорит на английском

Месси объяснил, почему не говорит на английском
©instagram.com/leomessi/

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб "Интер Майами", назвал причину, которая мешала ему разговаривать на английском языке, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард, который всю свою карьеру избегал говорения на английском языке, признался, что шаг за шагом осваивает этот навык.

"Я понимаю все или почти все по-английски, но я также по чуть-чуть начинаю разговаривать на английском. Думаю: "Вот оно", отпускаю и настраиваю себя говорить на нем и не стыдиться", — цитирует Месси ESPN.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В составе американского клуба аргентинец провел 29 матчей, в которых отметился 25 голами и 16 голевыми передачами.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

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Метки:
Месси Лионель США Футбол

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