Месси объяснил, почему не говорит на английском

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, ныне выступающий за американский клуб "Интер Майами", назвал причину, которая мешала ему разговаривать на английском языке, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард, который всю свою карьеру избегал говорения на английском языке, признался, что шаг за шагом осваивает этот навык.

"Я понимаю все или почти все по-английски, но я также по чуть-чуть начинаю разговаривать на английском. Думаю: "Вот оно", отпускаю и настраиваю себя говорить на нем и не стыдиться", — цитирует Месси ESPN.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В составе американского клуба аргентинец провел 29 матчей, в которых отметился 25 голами и 16 голевыми передачами.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты