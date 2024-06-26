Месси получил травму. Подробности

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о повреждении, полученном по ходу матча второго тура группового этапа Кубка Америки против команды Чили, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Матч завершился минимальной победой сборной Аргентины со счетом 1:0. Единственный гол в составе действующих чемпионов забил нападающий Лаутаро Мартинес. Он поразил ворота чилийцев на последних минутах основного времени.

"На старте встречи я ощутил небольшой дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Это сковывало мои движения, я не мог свободно передвигаться, как привык. Но я смог закончить матч. Посмотрим", - заявил Месси.

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Для команды Лионеля Скалони это вторая победа в квартете. В первом туре была обыграна Канада (2:0). Отметим, что турнир проходит в США с 20 июня по 14 июля, в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Аргентина - действующий победитель турнира.