Аргентина c Месси узнала цену второй победы на Кубке Америки

Сборная Аргентины первой на Кубке Америки-2024 оформила досрочный выход в плей-офф. Случилось это после матча с Чили в рамках второго тура группового этапа, передают Vesti.kz.

Встреча группы A состоялась в Ист-Ратерфорде на стадионе "Метлайф" и завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Решающий гол на 88-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, однако результативными действиями не отметился.

Для команды Лионеля Скалони это вторая победа в квартете. В первом туре была обыграна Канада (2:0).

Отметим, что в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Кубок Америки проходит в США с 20 июня по 14 июля.

Аргентина - действующий победитель турнира.