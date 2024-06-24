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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 20:11 Комментарии Среди претендентов на "Золотой мяч" появились новые имена ©France Football Игрок испанской "Барселоны" Ламин Ямаль и немецкой "Баварии" Джамал Мусаиля неожиданно ворвались число претендентов на "Золотой мяч", передает Vesti.kz со ссылкой на Goal.com. В обновленном рейтинге Ямаль занял 20-ое место, Мусаиля оказался 12-ым. При этом из топ-20 списка вылетели Деклан Райс ("Арсенал") и Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд). Лидерство сохранил Винисиус Джуниор из мадридского "Реала". Интересно, что первые четыре места в списке заняли игроки "королевского клуба": англичанин Джуд Беллингем, немец Тони Кроос и новичок команды француз Килиан Мбаппе. При этом в рейтинге отсутствует пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср". При этом его главный антагонист - аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами" занимает 15-е место в списке претендентов. Топ-20 выглядит так: 1. Винисиус Жуниор ("Реал"); 2. Джуд Беллингем ("Реал"); 3. Тони Кроос ("Реал"); 4. Килиан Мбаппе ("Реал" / "ПСЖ"); 5. Флориан Виртц ("Байер"); 6. Харри Кейн ("Бавария"); 7. Филип Фоден ("Манчестер Сити"); 8. Родри ("Манчестер Сити"); 9. Джамал Мусиала ("Бавария"); 10. Родриго ("Реал"); 11. Антонио Рюдигер ("Реал"); 12. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); 13. Даниэль Карвахаль ("Реал"); 14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"); 15. Лионель Месси ("Интер Майами"); 16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити"); 17. Букайо Сака ("Арсенал"); 18. Антуан Гризманн ("Атлетико"); 19. Лаутаро Мартинес ("Интер"); 20. Ламин Ямаль ("Барселона"). Поделиться в соц. сетях:













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