Среди претендентов на "Золотой мяч" появились новые имена

Игрок испанской "Барселоны" Ламин Ямаль и немецкой "Баварии" Джамал Мусаиля неожиданно ворвались число претендентов на "Золотой мяч", передает Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.
В обновленном рейтинге Ямаль занял 20-ое место, Мусаиля оказался 12-ым. При этом из топ-20 списка вылетели Деклан Райс ("Арсенал") и Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд).
Лидерство сохранил Винисиус Джуниор из мадридского "Реала". Интересно, что первые четыре места в списке заняли игроки "королевского клуба": англичанин Джуд Беллингем, немец Тони Кроос и новичок команды француз Килиан Мбаппе.
При этом в рейтинге отсутствует пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср". При этом его главный антагонист - аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами" занимает 15-е место в списке претендентов.
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор ("Реал");
2. Джуд Беллингем ("Реал");
3. Тони Кроос ("Реал");
4. Килиан Мбаппе ("Реал" / "ПСЖ");
5. Флориан Виртц ("Байер");
6. Харри Кейн ("Бавария");
7. Филип Фоден ("Манчестер Сити");
8. Родри ("Манчестер Сити");
9. Джамал Мусиала ("Бавария");
10. Родриго ("Реал");
11. Антонио Рюдигер ("Реал");
12. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
13. Даниэль Карвахаль ("Реал");
14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
15. Лионель Месси ("Интер Майами");
16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
17. Букайо Сака ("Арсенал");
18. Антуан Гризманн ("Атлетико");
19. Лаутаро Мартинес ("Интер");
20. Ламин Ямаль ("Барселона").
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