Назван главный фаворит на Золотой мяч": Месси в списке, а Роналду - нет

Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч" в 2024 году - награду лучшему футболисту мира, сообщают Vesti.kz.

Лидерство сохранил вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Недавно бразилец выиграл со "сливочными" Лигу чемпионов. В минувшем сезоне Винисиус провел в в составе клуба 26 матче в Ла Лиге, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью ассистами.

Интересно, что первые четыре места в списке заняли игроки "королевского клуба": англичанин Джуд Беллингем, немец Тони Кроос и новичок команды француз Килиан Мбаппе.

При этом в рейтинге отсутствует пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср". При этом его главный антагонист - аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами" занимает 15-е место в списке претендентов.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид);

2. Джуд Беллингем ("Реал");

3. Тони Кроос ("Реал");

4. Килиан Мбаппе ("Реал" / ПСЖ);

5. Филип Фоден ("Манчестер Сити");

6. Харри Кейн ("Бавария");

7. Флориан Виртц ("Байер" Леверкузен);

8. Родри ("Манчестер Сити");

9. Родриго ("Реал");

10. Антонио Рюдигер ("Реал");

11. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

12. Букайо Сака ("Арсенал");

13. Деклан Райс ("Арсенал");

14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

15. Лионель Месси ("Интер Майами");

16. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

17. Антуан Гризманн ("Атлетико");

18. Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд);

19. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

20. Лаутаро Мартинес ("Интер").

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду

Вручение "Золотого мяча"-2024 пройдет 28 октября в театре Шатле в Париже (Франция). В прошлом году награда досталась Месси, получившего свой рекордный, восьмой "Золотой мяч".

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