Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград

Авторитетное британское издание Four Four Two опубликовало список из 10 главных "ограблений" за всю историю вручения "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

Так, по мнению Four Four Two, аргентинский нападающий Лионель Месси незаслуженно получил три "Золотых мяча".

Топ-10 главных "ограблений" в истории "Золотого мяча" выглядит так:

1. Роберт Левандовски должен был получить награду вместо Месси в 2021 году и забрать приз в 2020-м;

2. Тьерри Анри заслуживал "Золотой мяч" больше, чем Павел Недвед в 2003-м и Андрей Шевченко в 2004-м;

3. Уэсли Снейдер незаслуженно уступил Месси в 2010 году;

4. Криштиану Роналду должен был проиграть Франку Рибери в 2013-м;

5. Месси несправедливо опередил Вирджила ван Дейка в 2019-м;

6. Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн больше Луки Модрича заслуживали "Золотой мяч"-2018;

7. Альфредо Ди Стефано должен был вместо Стэнли Мэтьюза забрать приз в 1956-м;

8. Доставшуюся Майклу Оуэну в 2001-м награду следовало отдать Оливеру Кану или Раулю;

9. Луис Суарес не должен был обойти Ференца Пушкаша в 1960 году;

10. Джанлуиджи Буффон заслуживал получить "Золотой мяч" больше Фабио Каннаваро в 2006 году.

Следует отметить, что рейтинг был опубликован до церемонии, прошедшей 30 октября. По итогам голосования Месси занял первое место и завоевал восьмой в карьере "Золотой мяч".

Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять раз.

36-летний Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонским клубом 35 трофеев, в том числе стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

После этого форвард провел два сезона во французском "Пари Сен-Жермене", с которым выиграл два чемпионства и один Суперкубок страны.

С лета Месси играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.