Лионель Месси назвал лучший клуб в мире

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о своем отношении к каталонской "Барселоне", за которую он играл большую часть своей карьеры. сообщают Vesti.kz.

"Конечно, когда играешь за лучшую команду в мире, у тебя больше возможностей выигрывать командные и индивидуальные титулы, тем более – в лучшей команде в истории. Это лучшая команда в мире, особенная и отличная от других. Конечно, я, как и всегда, слежу за "Барселоной" и буду следить. Я люблю этот клуб и буду любить всю жизнь", – проводит Sport.es слова Месси, который получил восьмой "Золотой мяч".

Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

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Месси является воспитанником "Барселоны". Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. За это время он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

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С лета 2023 Месси защищает цвета "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе американской команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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