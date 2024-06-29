Раскрыта причины ухода Неймара из "Барселоны"

Спортивный директор "Барселоны" Деку вспомнил, как клуб расставался с бразильской звездой Неймаром, - передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

Он покинул стан "сине-гранатовых" в 2017 году, перебравшись во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро. По словам Деку, форвард совсем не горел желанием покидать Каталонию.

"Неймар не хотел уходить из "Барселоны", но из-за того, как повело себя руководство клуба, был вынужден принять такое решение", – цитируют испанские СМИ португальского функционера.

Неймар представлял цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. В "Пари Сен-Жермен" нападающий провел шесть лет, после чего был за 90 миллионов евро продан в саудовский "Аль-Хиляль", которому принадлежит по сей день.

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