Уругвайский нападающий "Интер Майами" Луис Суарес сделал заявление о карьере бразильского форварда Неймара, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Я говорил, если хочешь выиграть все, оставайся здесь с нами или отправляйся в Англию в "Манчестер Сити", там футбол лучше, но во Франции... Если бы он остался в "Барселоне", то обязательно выиграл бы "Золотой мяч". Остальное мы все знаем... Винисиус выиграет "Золотой мяч", а не этот феномен, которым является Неймар", - отметил Суарес.

Суарес вместе с Неймаром выступал за "Барселону" на протяжении нескольких лет. Затем бразилец перешел в "Пари Сен-Жермен", откуда перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где с 2023 года играет за местный "Аль-Хиляль".

На данный момент Неймар восстанавливается после серьезной травмы, что не помешало ему, находясь в лазарете, выиграть четыре трофея с клубом.