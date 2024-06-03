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Суарес назвал главную ошибку в карьере Неймара

Суарес назвал главную ошибку в карьере Неймара
©instagram.com/alhilal

Уругвайский нападающий "Интер Майами" Луис Суарес сделал заявление о карьере бразильского форварда Неймара, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

"Я говорил, если хочешь выиграть все, оставайся здесь с нами или отправляйся в Англию в "Манчестер Сити", там футбол лучше, но во Франции...

Если бы он остался в "Барселоне", то обязательно выиграл бы "Золотой мяч". Остальное мы все знаем... Винисиус выиграет "Золотой мяч", а не этот феномен, которым является Неймар", - отметил Суарес.

Суарес вместе с Неймаром выступал за "Барселону" на протяжении нескольких лет. Затем бразилец перешел в "Пари Сен-Жермен", откуда перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, где с 2023 года играет за местный "Аль-Хиляль".

На данный момент Неймар восстанавливается после серьезной травмы, что не помешало ему, находясь в лазарете, выиграть четыре трофея с клубом.

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Метки:
Неймар Месси Лионель Футбол ПСЖ Барселона

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