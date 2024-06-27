Появились подробности строительства рекордного стадиона в Казахстане

В Шымкенте стартует строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Первый камень будет заложен 28 июня. В мероприятии примет участие аким города Шымкент Габит Сыздыбеков.

Напомним, Центральный стадион имени Кажымукана был построен в 1969 году, он вмещает 20 тысяч человек и является домашней ареной местного "Ордабасы".

На данный момент самым вместительным стадионом в Казахстане является "Астана Арена" (30 тысяч зрителей).

В сезоне-2023 шымкентцы впервые в своей истории стали чемпионами страны и выступят в квалификации Лиги чемпионов.