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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" лишилась пятикратного победителя Лиги чемпионов

"Барселона" лишилась пятикратного победителя Лиги чемпионов
©x.com/FCBfemeni

Защитник сборной Англии Люси Бронз покидает "Барселону", передают Vesti.kz.

Футбольный клуб уже подтвердил уход своего защитника. Девушка покинет каталонцев после истечения контракта в конце месяца.

32-летняя футболистка сборной Англии перешла в каталонский клуб из "Манчестер Сити" в 2022 году и за два сезона завоевала несколько титулов Лиги F и Лиги чемпионов, увеличив число своих побед в этом турнире до пяти, так как она выигрывала турнир с "Лионом".
Клубы из Англии, Франции, Германии и США вероятно проявят интерес к 32-летней футболистке, так как она достигала успеха в каждом из своих прошлых клубов, выиграв множество титулов.

"Я благодарна "Барселоне" за этот невероятный опыт и за возможность стать частью такой выдающейся команды. Я всегда буду помнить эти два года как одни из лучших в моей карьере", - отметила Бронз в интервью Ревело после объявления о своем уходе.

Футбольный клуб уже успел найти достойную замену на позиции правого защитника, подписав прошлым летом контракт с игроком сборной Испании Оной Батле из "Манчестер Юнайтед". Та, в свои 25 лет, уже успела зарекомендовать себя , как один из лучших защитников Европы, что вселяет уверенность в болельщиков "Барселоны".

В официальном заявлении "Барселоны" говорится: "Семь титулов из восьми возможных. Это наследие, которое оставила клубу одна из лучших защитниц в истории женского футбола. Клуб желает Люси Бронз удачи и успехов на новом этапе как в личной, так и в профессиональной жизни".

Бронз многократно упоминалась в числе лучших защитников мира. Ее техническое мастерство и упорство делают ее одной из самых ценных игроков в своей позиции. Бронз начала свою карьеру в "Эвертоне" и "Ливерпуле", прежде чем перейти в "Манчестер Сити" в 2014 году.

В "Сити" она стала ключевым игроком и помогла команде завоевать несколько трофеев в английском футболе. Выступая за сборную Англии, она принимала участие в нескольких крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы. Бронз сыграла 70 матчей за "Барселону", забила пять голов и начала финальные победные матчи Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" в 2023 году и "Лиона" в 2024 году.

Бронз начинала свою карьеру в клубах "Эвертон" и "Ливерпуль", перед тем как переходить в "Манчестер Сити" в 2014 году, где стала ключевым игроком и помогла команде выиграть несколько трофеев в английском футболе. За сборную Англии Бронз выступала на множестве крупных турниров, включая чемпионаты мира и Европы.

В "Барселоне" она сыграла 70 матчей, забив пять голов, и стала неотъемлемой частью команды, выиграла финальные матчи Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" в 2023 году и "Лиона" в 2024 году.

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Метки:
Барселона Испания Футбольные трансферы Футбол Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити

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