Джорджина опубликовала фото и "накликала беду" на Роналду

Фанаты сборной Португалии решили подшутить над командой Грузии перед матчем чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии и поплатились за это, передают Vesti.kz.

Один из них сделал плакат, в котором "потроллил" грузинскую сборную, использовав сходство в ее названии с именем Джорджины Родригес: "Georgina > Geоrgia". Другие португальские болельщики надели футболки в честь невесты Криштиану Роналду. Джорджина, в свою очередь, разместила эти снимки в Instagram Stories, не подозревая, что ждет ее сборную впереди.

Мало кто мог предположить, что португальская сборная в этой игре оступится. Но команду Роберто Мартинеса наказали за самоуверенность. Да, его подопечные не имели турнирной мотивации в третьем туре группового этапа, так как решили свою задачу по выходу в плей-офф, но грузины серьезно ударили по имиджу и амбициям португальцев, впервые в своей истории отобравшись в плей-офф Евро.

Грузия сотворила сенсацию и вышла плей-офф Евро-2024