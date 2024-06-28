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WTA "кинула" Рыбакину и Швентек

WTA "кинула" Рыбакину и Швентек
©facebook.com/elenarybakina/

Женская теннисная ассоциация (WTA) не включила в топ-15 лучших игроков на траве четвертую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

При этом Рыбакина становилась победительницей Уимблдона в 2022-м году. Стоит отметить, что в списке лучших нет и первой ракетки мира - Иги Швентек из Польши.

Полный список из 15 теннисисток выглядит следующим образом:

1. Онс Жабер (Тунис)
2. Маркета Вондроушова (Чехия)
3. Екатерина Александрова (Россия)
4. Елена Остапенко (Латвия)
5. Арина Соболенко (Беларусь)
6. Джессика Пегула (США)
7. Мэдисон Кис (США)
8. Плишкова (Чехия)
9. Кэйти Бултер (Великобритания)
10. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
11. Людмила Самсонова (Россия)
12. Дарья Касаткина (Россия)
13. Кори Гауфф (США)
14. Донна Векич (Хорватия)
15. Вероника Кудерметова (Россия).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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