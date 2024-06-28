Сборная Казахстана по футболу лишится плана Б. Подробности

"Центральный стадион" Алматы планируют закрыть на ремонт в следующем году, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В южной столице планируют начать работы по реконструкции "Центрального стадиона". Работы планируют начать в 2025 году.

В последний раз работы по обновлению стадиона были проведены в 2016 году.

Напомним, Центральный стадион, является дублером главной арены страны - "Астана-арены". На нем проводились товарищеские и официальные матчи.

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В данный момент "Астана-Арена" находится на реконструкции, поэтому предстоящие матчи сборной Казахстана в рамках Лиги наций примет стадион в Алматы. Национальная команда встретится со сборными Австрии, Норвегии и Словении. Первые игры запланированы на начало сентября.