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Адиев рассказал правду про уход из сборной Казахстана

Адиев рассказал правду про уход из сборной Казахстана
©КФФ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, почему принял решение покинуть сборную Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Российский специалист совмещал посты с апреля. 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. 

- Ранее вас уже звали в "Ахмат" несколько раз. Почему тогда отказывались и что поменялось сейчас?

- Кардинальная разница. Последний раз, когда отказался, меня звали во время отбора на Евро. Я чувствовал ответственность перед Казахстаном и не мог подвести нацию. У меня были предложения и помимо "Ахмата", но я ни одно из них не рассматривал, потому что бросить команду на половине пути не мог. После фиаско с Грецией я мысленно понимал, что мой путь подошел к концу. Мне надо было либо уходить, либо оставаться еще на два года. Мне предложили новый контракт, я сказал, что поеду домой, а потом обсудим. Приехал, а в этот день у "Ахмата" как раз был кубковый матч с "Оренбургом", после которого Ромащенко подал в отставку. Даудов сразу мне позвонил: "Магомед, у меня нет другого кандидата. Да и времени нет искать. Ты где?" Я ответил, что дома, поэтому уже на следующий день "Ахмат" согласовал с Казахстаном совмещение. Это мой дом, моя республика. Я не мог отказаться, это был мой долг помочь родной команде, - цитирует Адиева "Чемпионат".

- То есть после окончания сезона в РПЛ вы уже не рассматривали для себя вариант с уходом из "Ахмата" в пользу Казахстана?

- Да. Я сказал президенту федерации, что пришло время создавать новую команду. Сейчас сборную надо готовить к следующему отбору на чемпионат мира. За два года в Казахстане я провел всего 20 игр и чувствовал, что мне нужен вызов, большее количество матчей. Плюс это РПЛ. Когда я был в "Анжи", мы не соответствовали уровню лиги, при всем моем уважении. А здесь у нас есть все условия, я хочу себя проверить.

Напомним, 46-летний Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. У тренера был контракт с КФФ до конца 2024 года.

Всего под руководством российского специалиста сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

2 года Адиева в сборной Казахстана: выиграл группу Лиги наций, побил рекорд на Евро и вырастил новых звезд

3 июня сборная Казахстана представила нового главного тренера. Им стал Станислав Черчесов. Российский специалист дал Vesti.kz эксклюзивное интервью.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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