"Астана" объявила о переходе чемпиона Португалии и топ-защитника

"Астана" представила двух новых футболистов. Ими стали хорваты Карло Бартолец и Бранимир Калайца, передают Vesti.kz.
Бартолец – правый защитник и с большой игровой карьерой, выступал за датские команды "Копенгаген", "Осиек", "Нордшелланд" и "Локомотив" из Загреба.
Контракт с Карло подписан сроком на 1,5 года. Игрок будет выступать под 2 номером.
Калайца – центральный защитник. Является чемпионом Португалии в составе "Бенфики". В последние годы играл за хорватский "Локомотив".
Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года. В "Астане" будет выступать под 3 номером.
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