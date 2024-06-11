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"Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана

"Намного хуже". Черчесов прокомментировал второе поражение сборной Казахстана
©РФС

Новый главный тренер Сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче от Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанцев. Примечательно, что к 28-й минуте Казахстан выигрывал со счетом 2:0.

"Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В Ереване команда начала неважно, пропустив мяч на первых минутах. А сегодня ребята сыграли совсем по-другому, поведя в счете к середине первого тайма. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. Надо сказать, что это товарищеский матч, и обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке. После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам над чем работать, чтобы мы могли поправлять свои ошибки еще до сентябрьских матчей. Товарищеские матчи нужны для того, чтобы проверить свою обойму: сегодня сыграли два резервных вратаря и несколько молодых футболистов. К ребятам есть определенные вопросы, однако это рабочие моменты, над которыми мы будем работать", - сказал Черчесов.

В этих встречах командой руководил казахстанский специалист Руслан Балтиев, входивший в штаб прежнего наставника Магомеда Адиева. Черчесов, назначенный на свой пост 3 июня приступит к работе позднее.

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол

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