ФИФА "назвала" последствия для Казахстана за четвертое поражение подряд

Сборная Казахстана ухудшила свое положение в live-рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после поражения от Азербайджана (2:3) в товарищеском матче, прошедшем в венгерском городе Сомбатхей, передают Vesti.kz.

Казахстан потерял шесть позиций, опустившись на 109-е место. Азербайджан, в свою очередь, поднялся на одну позицию и теперь находится на 111-й строчке.

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Напомним, что неудача от Азербайджана стала четвертой подряд для казахстанской команды. Ранее последовали поражения от Армении (1:2) в контрольной игре, а также от Греции (0:5) и Люксембурга (1:2) в плей-офф Лиги наций.

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