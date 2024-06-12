В сборной Азербайджана объяснили камбэк в матче с Казахстаном и высказались про Аймбетова

Вратарь турецкого "Адана Демирспора" и сборной Азербайджана по футболу Шахруддин Магомедалиев высказался о победе над Казахстаном в товарищеском матче (3:2) и отметил своего одноклубника Абата Аймбетова, передают Vesti.kz.

Казахстан вел 2:0 к 28-й минуте, но проиграл второй матч после ухода Адиева

- За счет чего получилось перевернуть игру и забить три гола в ворота сборной Казахстана?

- Сегодня мы начали игру совсем плохо. Могли пропустить еще больше голов. Казахи могли наказать нас. Получилось победить за счет того, что мы создали больше моментов. Мы заслужили эту победу, - приводит его слова Meta-ratings.kz.

- Подсказывали ли защитникам, как играть против вашего одноклубника Абата Аймбетова?

- Наши защитники его очень хорошо знают. Он забивал нам два гола в Лиге наций (смеется). Я знаю, какой Абат человек в быту и в спорте. Мы же соседи на базе в "Адане". Я подошел к своим защитникам и начал рассказывать об Абате, а они уже заткнули меня и сказали, что тоже знают, как он играет. Мы знаем, какой он настырный и быстрый форвард. Не нужно было его представлять моим защитникам. Перед игрой я сказал Абату, чтобы он не забивал мне (смеется).

Напомним, в составе сборной Казахстана голами отметились Ян Вороговский и Максим Самородов.