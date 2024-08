Чемпион UFC ответил Рахмонову и выдвинул условие для боя

Чемпион UFC в полусреднем весе американский боец Белал Мухаммад (24-3) отреагировал на громкое заявление непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Ранее "Номад" рассказал, что им предложили выступить в октябрьском турнире UFC 307. По словам Шавката, он согласился на этот бой, но Белал ответил отказом.

Шавкат Рахмонов заклеймил позором Камару Усмана

Ответ от чемпиона не заставил себя ждать.

Inactive? Lol I’m still on trial and Shavkat hasn’t fought since 2023 I think Shavkat and usman should fight to find the real number one contender pic.twitter.com/7fKYMZsqbl