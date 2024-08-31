Чемпион UFC ответил Рахмонову и выдвинул условие для боя

Чемпион UFC в полусреднем весе американский боец Белал Мухаммад (24-3) отреагировал на громкое заявление непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Ранее "Номад" рассказал, что им предложили выступить в октябрьском турнире UFC 307. По словам Шавката, он согласился на этот бой, но Белал ответил отказом.

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"Мне предложили бой с Белалом, и я его принял. Но, к сожалению, Белал отказался. Он сказал, что не готов защищать титул в эту дату. Посмотрим, что будет дальше, но пусть готовится - я готов выйти на бой с ним. Когда Белал еще не был чемпионом, он обещал, что станет активным и будет защищать титул чаще других. Пока что он не держит свое слово. Посмотрим, что произойдет, когда он все-таки согласится на бой со мной", - рассказал Шавкат в интервью MMA Fighting.

Ответ от чемпиона не заставил себя ждать.

"Это я неактивный? Ору! Я в любом случае пока еще на отстранении (после проведенного поединка)/ А Шавкат и вовсе не дрался с 2023 года. Думаю, было бы правильно, если бы Шавкат и Усман в очной схватке определили реального претендента №1", - написал Мухаммад в твиттере.

Inactive? Lol I’m still on trial and Shavkat hasn’t fought since 2023 I think Shavkat and usman should fight to find the real number one contender pic.twitter.com/7fKYMZsqbl — Belal Muhammad (@bullyb170) August 30, 2024

Напомним, Мухаммад завоевал титул UFC 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал его у британца.

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.