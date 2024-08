Тремя нокдаунами и нокаутом закончился бой за титул WBA: видео

В "Ледовом дворце" Череповца (Россия) завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между российским боксером Алексеем Папиным (17-1, 16 КО) и Феликсом Валерой (23-5, 20 КО) из Доминиканской Республики за пояс WBA Asia в первом тяжелом весе, передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, не прошел всю дистанцию. Сначала в третьем раунде Папин отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде россиянин развил свои успех, еще дважды отправив Валеру на канвас - после второго рефери остановил бой.

Таким образом, 36-летний Папин одержал победу техническим нокаутом и защитил титул. Теперь в его активе 18 побед при одном поражении.

Валера же потерпел шестое поражение и первое досрочное в карьере.

Напомним, Папин стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia в мае 2024 года, победив нокаутом малавийского боксера Айзека Чилембу.

