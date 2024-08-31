Двукратный чемпион мира из Казахстана стартовал с победы на Паралимпиаде

Казахстанский таэквондист Нурлан Домбаев провел свой первый поединок на Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов среди спортсменов с повреждением одной или двух верхних конечностей Домбаев встречался с марокканцем Рашидом Исмаили Алауи и победил его со счетом 12:7.

Нурлан Домбаев является двукратным чемпионом мира по паратаэквондо, а также бронзовым призером Азиатских параигр-2022. Его оппонент из Марокко дважды становился бронзовым призером мировых первенств.