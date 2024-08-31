Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Паралимпиада
Вчера 15:20
 

Двукратный чемпион мира из Казахстана стартовал с победы на Паралимпиаде

  Комментарии

Поделиться
Двукратный чемпион мира из Казахстана стартовал с победы на Паралимпиаде ©ДРС

Казахстанский таэквондист Нурлан Домбаев провел свой первый поединок на Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский таэквондист Нурлан Домбаев провел свой первый поединок на Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов среди спортсменов с повреждением одной или двух верхних конечностей Домбаев встречался с марокканцем Рашидом Исмаили Алауи и победил его со счетом 12:7.

Нурлан Домбаев является двукратным чемпионом мира по паратаэквондо, а также бронзовым призером Азиатских параигр-2022. Его оппонент из Марокко дважды становился бронзовым призером мировых первенств.

Паралимпийские игры Париж Франция таеквондо

Реклама

Живи спортом!