Официально! UFC объявил о первом рейтинговом бое Алмабаева

UFC официально объявил о следующем поединке казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (20-2), передают Vesti.kz.

Ивент состоится в ночь на 20 октября в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках которого Алмабаев встретится с бразильцем Матеусом Николау (19-4-1).

В актуальном рейтинге дивизиона казахстанец занимает 14-е место, а Николау - седьмое.

Для Алмабаева это первый рейтинговый бой в американском промоушене.

У Асу три победы в трех поединках в лучшей лиге мира - над ямайцем Оди Осборном, американцами Си-Джей Вейгарой и Хосе Джонсоном. Казахстанец дебютировал в UFC в августе 2023-го.