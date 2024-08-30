Официально! UFC объявил о первом рейтинговом бое Алмабаева
©instagram.com/Asu_Zulfikar57
UFC официально объявил о следующем поединке казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (20-2), передают Vesti.kz.
UFC официально объявил о следующем поединке казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (20-2), передают Vesti.kz.
Ивент состоится в ночь на 20 октября в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках которого Алмабаев встретится с бразильцем Матеусом Николау (19-4-1).
В актуальном рейтинге дивизиона казахстанец занимает 14-е место, а Николау - седьмое.
Для Алмабаева это первый рейтинговый бой в американском промоушене.
У Асу три победы в трех поединках в лучшей лиге мира - над ямайцем Оди Осборном, американцами Си-Джей Вейгарой и Хосе Джонсоном. Казахстанец дебютировал в UFC в августе 2023-го.
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