Кто с кем сыграет в новом формате. Результаты жеребьевки Лиги Европы-2024/25

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы УЕФА-2024/25, передают Vesti.kz.

Приводим ее итоги:

Главные изменения связаны с групповым этапом, который станет общим с участием 36 команд. Каждая команда встретится с восемью разными соперниками (четыре раза дома, четыре раза на выезде). Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Расписание матчей Лиги Европы

Общий этап

Тур 1: 25-26 сентября 2024 года.

Тур 2: 3 октября 2024 года.

Тур 3: 24 октября 2024 года.

Тур 4: 7 ноября 2024 года.

Тур 5: 28 ноября 2024 года.

Тур 6: 12 декабря 2024 года.

Тур 7: 23 января 2025 года.

Тур 8: 30 января 2025 года.

Плей-офф

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года.

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года.

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года.

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года.

Финал

Решающий матч Лиги Европы УЕФА-2024/25 пройдет 21 мая 2025 года на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

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