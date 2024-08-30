Сенсацией закончился матч "Реала": реакция Анчелотти

"Реал" неожиданно оступился в третьем туре чемпионата Испании по футболу. Мадридцы на выезде сыграли вничью с "Лас-Пальмасом" (1:1), передают Vesti.kz.

У хозяев поля на 5-й минуте отличился Альберто Молейро. Гости отыгрались на 69-й минуте, когда пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

После игры главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти прокомментировали исход встречи.

"Первый тайм был плохим, мы пытались найти игру, пытались вернуть мяч, найти баланс... все то, что случилось с нами против "Мальорки". Мы должны быстро найти решение, и я думаю, что мы его найдем.

Потеряно четыре очка: Нам трудно обрести прошлогоднюю солидность, не нужно искать оправданий, календарь плотный, и мы должны быстро найти решение, у нас игра в воскресенье. Я должен быть более четким в стратегии на поле, чтобы дать игрокам ясность, это обходится нам дороже, чем мы думали, но мы должны хорошо работать и сосредоточиться. Эти три игры показали мне многое из того, что не идет на пользу.

Трудно входить в игру: Игра медленная, нет мобильности, мяч доходит до нападающих, когда соперник закрыт, трудно найти пространство между линиями... Проблема вполне очевидна, мы должны найти решение.

Что это за решение: Я должен найти решение сам, когда есть проблема, тренер должен отвечать за поиск решения.

Что не так: Между линиями много пространства, мы хорошо прессингуем, но в полузащите нам нужно хорошо возвращать мяч", - приводит его слова Marca.

"Реал" c 5 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, "Лас-Пальмас" с 2 баллами находится на 16-й строчке.

1 сентября "Лас-Пальмас" на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в этот день дома примет "Бетис".