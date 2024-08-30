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Олимпиада-2026
Вчера 20:07
 

Дракой завершился матч Казахстана за путевку на Олимпиаду-2026

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Дракой завершился матч Казахстана за путевку на Олимпиаду-2026 ©Кадр из видео

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч в отборе на Олимпийские игры-2026. На этот раз подопечные Олега Болякина победили Австрию (2:1), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею выиграла второй матч в отборе на Олимпийские игры-2026. На этот раз подопечные Олега Болякина победили Австрию (2:1), передают Vesti.kz.

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После финальной сирены хоккеисты что-то не поделили между собой и устроили массовую потасовку. Но благо они быстро успокоились и разошлись по своим сторонам.

Напомним, в стартовой встрече была обыграна Венгрия (5:2).

Заключительную игру в группе D казахстанцы проведут против Словакии 1 сентября.

Победитель группы получит путевку на Игры-2026 в Италию.

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