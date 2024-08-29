"Это как будто сон". Форвард сборной Казахстана - о победе над "Бранном" и роли Бабаяна

Нападающий "Астаны" Рамазан Каримов стал одним из главных героев матча Лиги конференций с "Бранном", забив решающий гол на последних минутах. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он поделился своими эмоциями после невероятной победы столичного клуба.

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Каримов вышел на замену на 91-й минуте и спустя несколько секунд забил третий гол, позволивший команде выйти в групповой раунд турнира по итогам двухраундового противостояния с "Бранном".

"Это как будто сон, до сих не представляю… Да, это самый важный гол в моей карьере. Это мой клуб! Я всегда мечтал об этом! Что говорил Бабаян перед заменой? Спасибо Григорию Константиновичу, всегда верит в меня. Это больше его заслуга!", - сказал форвард.

Напомним, что "Астана" второй сезон кряду примет участие в групповом этапе Лиги конференций.

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