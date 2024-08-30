"Снял футболку и сказал пойдем по разу". Экс-игрок "Кайрата" - о конфликте с Кекером

Бывший игрок молодежной сборной Казахстана Нуржарык Кунов рассказал любопытную историю из своей карьеры с участием нынешнего тренера "Ордабасы" Кирилла Кекера, передают Vesti.kz.

Кунов вспомнил эпизод из 2011 года, когда они вместе с Кекером выступали за "Сункар" в первой лиге.

"Играем с "Астана-1964", у всех чемоданное настроение, ведь если их обыгрываем, точно выходим в высший дивизион с первого места. Я молодой игрок. Мы "попали" 0:3 или 0:4. Там ошибки были, не могу сказать, что из-за меня, большая часть из-за Кекера. Из-за шалдар, но пострадал я, молодой. Это был конец сезона, я весь год ходил молчал, молодой, и с русским у меня тяжело было.

Так вот, игра закончилась, Кекер ко мне бежит и говорит: "Ты з***ал", молодой, ты че туда-сюда". Хотя это из-за него пропустили. А он начинает мне "пихать", срываться. Он не может другим, опытным "пихать" и срывается на мне. У меня отец на трибуне сидит. И меня за весь сезон уже доконало это, вечно "молодой, молодой". И я в этот момент разозлился, футболку снимаю и Кекеру говорю: "Пойдем по разу". Тут выбегает тренер Алмас Жаканович Кулшинбаев, хватает меня, и говорит: "Ты че, с**а, о***ел", но в это же время меня разворачивает в другую сторону и говорит: "Ты красавчик. Молодец, до конца" (смеется). Понятно, что Кекер после матча отошел, эмоции, извинился, сказал, что это общая ошибка", - заявил Кунов на youtube-канале "Впорядке / VPR".