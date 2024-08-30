"Бешикташ" пробился в Лигу Европы. Зайнутдинов впервые попал в заявку

Турецкий "Бешикташ" гарантировал себе участие в основном турнире Лиги Европы. В ответном квалификационном матче раунда плей-офф команда на своем поле обыграла швейцарский "Лугано", сообщают Vesti.kz.

Если в первой игре в Швейцарии была зафиксирована боевая ничья - 3:3, то в ответной встрече в Стамбуле хозяева не оставили шансов гостям. "Бешикташ" разгромил "Лугано" со счетом 5:1. В итоге турецкий клуб прошел дальше с общим счетом 8:4.

На седьмой минуте счет открыл форвард "Бешикташа" Чиро Иммобиле (1:0). На 59-й гости отыгрались усилиями Шкелькима Влади (1:1). Но концовка встречи была полностью за хозяевами: забили Жедсон Фернандеш (65', 2:1), Рафа Силва (70', 3:1), оформивший дубль Иммобиле (71', 4:1) и вышедший на замену Салих Учан (90+2', 5:1).

Теперь команда, за которую играет казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, будет представлена в основном турнире Лиги Европы. Сам футболист впервые в сезоне вошел в заявку, но на поле так и не появился, хотя главный тренер Джованни ван Бронкхорст произвел все пять допустимых замен.

Что касается "Лугано", то швейцарцы отправились в Лигу конференций, где теперь являются потенциальными соперниками "Астаны".