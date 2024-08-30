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Возглавит казахстанский клуб? Адиев заявил об уходе из "Ахмата"

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Возглавит казахстанский клуб? Адиев заявил об уходе из "Ахмата" ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" высказался о своем будущем, передают Vesti.kz

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" высказался о своем будущем, передают Vesti.kz

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Команда Магомеда Мусаевича неудачно стартовала в новом сезоне РПЛ и сейчас идет на последнем месте в лиге. 

"Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть "Ахмат". Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определённые моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

 47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года. 

Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
2 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
5 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
6 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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