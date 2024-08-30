Возглавит казахстанский клуб? Адиев заявил об уходе из "Ахмата"
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.
Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.
Команда Магомеда Мусаевича неудачно стартовала в новом сезоне РПЛ и сейчас идет на последнем месте в лиге.
"Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть "Ахмат". Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определённые моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".
47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года.
Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|4
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|7
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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