Возглавит казахстанский клуб? Адиев заявил об уходе из "Ахмата"

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ныне возглавляющий грозненский "Ахмат" высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.

Команда Магомеда Мусаевича неудачно стартовала в новом сезоне РПЛ и сейчас идет на последнем месте в лиге.

"Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть "Ахмат". Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определённые моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".