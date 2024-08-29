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Вчера 20:00
 

Алимханулы выступил с интригующим анонсом

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Алимханулы выступил с интригующим анонсом ©Top Rank

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал у себя в соцсетях пост, передают Vesti.kz.

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Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) опубликовал у себя в соцсетях пост, передают Vesti.kz.

"Скоро будет...", - говорится в его интригующем анонсе.


Напомним, Алимханулы должен был вернуться в ринг 14 июля и провести бой с новозеландским боксером российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО). Однако он был отменен, поскольку казахстанец угодил в больницу из-за обезвоживания во время весогонки.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

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