Легенду итальянского футбола отправили в отставку

Футбольный клуб "Сампдория" объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

Также из команды ушли его помощники Роберто Баронио, Мауро Бертони, Никола Паварини и Рафаэле Клементе.

В прошлом сезоне Пирло не смог вывести "Сампдорию" в Серию А, а в нынешнем сезоне Серии В команда идет на предпоследнем, 19-м месте после трех матчей, потерпев два поражения при одной ничьей.

45-летний Пирло возглавлял "Сампдорию" с 2023 года. Также в его тренерской карьере были турецкий "Фатих Карагюмрюк" и туринский "Ювентус".

Пирло - легенда итальянского футбола. Выступал за "Нью-Йорк Сити", "Ювентус", "Милан", "Брешиа", "Реджину" и "Интер". В национальную команду вызывался с 2002 по 2015 год. Чемпион мира 2006 года.

Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2004). Офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2006). Есть в его коллекции и золотая цепь за спортивные заслуги (2006).