"Ливерпуль" увел новичка у "Барселоны": известна сумма трансфера

"Ливерпуль" объявил о переходе нападающего сборной Италии по футболу Федерико Кьезы из "Ювентуса", передают Vesti.kz.

Детали контракта не уточняются, но, по данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

"Я так счастлив быть игроком "Ливерпуля". Когда мне позвонили, я сразу же согласился, потому что знаю историю этого клуба, знаю, что он представляет для болельщиков. Я так счастлив и не могу дождаться своего дебюта", - поделился своими эмоциями нападающий.

Напомним, что ранее Кьезу связывали с переходом в "Барселону" и он со своей стороны требовал активных действий от каталонского клуба. Но, как видно, игрок в итоге выбрал другой вариант продолжения карьеры.

В его карьере также была "Фиорентина". С 2018 года вызывается в сборную Италии, в составе которой в 2020-м выиграл чемпионат Европы.