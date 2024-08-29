Казахстан с победы стартовал на Паралимпиаде-2024

Казахстанская тхэквондистка Милана Красавцева одержала победу в первом поединке в рамках Паралимпийских игр, которые проходят в Париже, передает Vesti.kz.

В 1/8 финала категории K44 до 52 килограммов она добилась успеха в поединке с Элизабет Геральдо Диас из Доминиканы. Основное время схватки завершилось со счетом 8:8, а в Golden Score Милане удалось сразу нанести точный удар и выиграть схватку со счетом 10:8.

Отметим, что Красавцева стала первой казахстанкой, которая стартовала на Паралимпийских играх в Париже.

Соревнования будут проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.