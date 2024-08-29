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Футзал
Вчера 12:58
 

Сборная Казахстана получила серьезное усиление перед ЧМ по футзалу

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Сборная Казахстана получила серьезное усиление перед ЧМ по футзалу ©КФФ

Футзалист сборной Казахстана и игрок латышского "РФС" Лео Жарагуа присоединился к команде в рамках подготовки к чемпионату мира-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Футзалист сборной Казахстана и игрок латышского "РФС" Лео Жарагуа присоединился к команде в рамках подготовки к чемпионату мира-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Так, официальный аккаунт организации в Instagram опубликовал видео с тренировки, в которой участвует уроженец Бразилии. Он пополнил состав национальной команды.


Казахстан проведет две контрольные игры с Ираном 30 августа и 1 сентября в Астане. А на 8 сентября в Алматы запланирован товарищеский матч против Аргентины. 

ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане. В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

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