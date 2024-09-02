Мбаппе впервые забил в Ла Лиге: его дубль принес победу "Реалу"

Футболисты "Реала" обыграли "Бетис" в четвертом туре испанской Ла Лиги. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0, передают Vesti.kz.

Дубль оформил французский нападающий Килиан Мбаппе (67-я минута, 75-я с пенальти). Для него это первые голы за мадридский клуб в чемпионате Испании.

Благодаря этому успеху "Реал" набрал 8 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы, "Бетис" с 2 баллами находится на 17-й позиции.

Следующий тур состоится 15 сентября: "Бетис" на своем поле примет "Леганес", а "Реал" на выезде сыграет с "Реал Сосьедадом".