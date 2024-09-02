Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после разгрома в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" добились убедительной победы над "Манчестер Юнайтед" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Команда Арне Слота победила со счетом 3:0. Видео голов смотрите здесь.

По информации Opta Sports, Слот – первый тренер, выигравший всухую свои первые три матча в АПЛ, со времен Свена-Йорана Эрикссона в 2007 году.

Совсем недавно умершему Эрикссону это удавалось с "Манчестер Сити".

Напомним, Слот принял "Ливерпуль" этим летом, подписав контракт до 30 июня 2027 года. На посту главного тренера "красных" он сменил немца Юргена Клоппа. На родине нидерландский специалист тренировал "Фейеноорд", АЗ, "Камбюр", "ПЕК Зволле".

В следующем туре, 14 сентября, "Ливерпуль" дома примет "Ноттингем Форест", а "Манчестер Юнайтед" на выезде встретится с "Саутгемптоном".