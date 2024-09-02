Назначен новый министр туризма и спорта Казахстана

Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее его кандидатуру согласовали депутаты.

"Указом Главы государства Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Прежним министром туризма и спорта был Ермек Маржикпаев, который занимал эту должность со 2 сентября 2023 года по 31 августа этого года.

Напомним, 24 августа Маржикпаев заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций. Об этом он говорил на совещании по итогам Олимпиады-2024 в Париже.

Добавим, Казахстан с семью наградами занял 43-е место в медальном зачете Игр-2024. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева. Бронзу завоевали дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай и пулевики в миксте - Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Ермек Маржикпаев отреагировал на отставку с поста министра спорта Казахстана

Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2014 годах преподавал на кафедре физвоспитания, также был заведующим кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета Семея.

В 2006-2018 годах - тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

В 2018-2020 годах работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

В 2020-2021 годах - управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.

С марта 2021 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

27 февраля 2023 года был назначен на должность председателя Комитета по делам спорта.