Клуб Оразова сразился в битве за лидерство в Дании

Завершился центральный матч седьмого тура чемпионата Дании по футболу, в котором "Силькеборг" дома принимал "Мидтьюлланн", передает Vesti.kz.

Встреча прошла на поле стадиона JYSK Park в Силькеборге и завершилась победой "Мидтьюлланна" со счетом 3:1. У гостей мячи забили Дарио Осорио, Франкулино и Усман Диао. В составе "Силькеборга" гол престижа забил Тонни Адамсен.

Игрок сборной Казахстана, играющий за "Силькеборг" Рамазан Оразов остался в запасе. В нынешнем сезоне он провел за команду девять матчей, в которых забил один гол.

"Силькеборг" с 15 очками опустился на третью строчку турнирной таблицы. "Мидтьюлланн" набрал 17 очков и стал новым лидером.