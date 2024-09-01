"Актобе" официально объявил об уходе Парфенова
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Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул "Актобе". Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул "Актобе". Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера клуба.
Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о расторжении контракта с Дмитрием Владимировичем Парфеновым в рамках взаимного соглашения.
49-летний российский специалист взял бразды правления "Актобе" в начале сезона, оставив команду на втором месте в турнирной таблице.
Также под руководством Парфенова "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана. Он - обладатель награды "Лучший тренер мая".
Футбольный клуб "Актобе" выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, что ранее уход Парфенова был подтвержден инсайдерами из России и Казахстана.
Причиной этого решения стало вчерашнее поражение "Актобе". У себя дома пятикратные чемпионы Казахстана проиграли "Елимаю" (1:3).
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|18
|9
|5
|4
|27-16
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Астана
|14
|6
|3
|5
|15-12
|21
|9
|Жетысу
|18
|4
|8
|6
|14-20
|20
|10
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|11
|Туран
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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