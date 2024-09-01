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"Актобе" официально объявил об уходе Парфенова

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"Актобе" официально объявил об уходе Парфенова ©ФК "Актобе"

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул "Актобе". Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул "Актобе". Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера клуба.

Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о расторжении контракта с Дмитрием Владимировичем Парфеновым в рамках взаимного соглашения.

49-летний российский специалист взял бразды правления "Актобе" в начале сезона, оставив команду на втором месте в турнирной таблице.

Также под руководством Парфенова "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана. Он - обладатель награды "Лучший тренер мая".

Футбольный клуб "Актобе" выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении красно-белых.


Напомним, что ранее уход Парфенова был подтвержден инсайдерами из России и Казахстана.

Причиной этого решения стало вчерашнее поражение "Актобе". У себя дома пятикратные чемпионы Казахстана проиграли "Елимаю" (1:3).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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