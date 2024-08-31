"Актобе" сенсационно не пустили в лидеры КПЛ

ФК "Актобе" сыграл в матче 19-го тура КПЛ-2024 против "Елимая" из Семея, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Актобе началась как нельзя лучше для хозяев поля. которые уже на третьей минуте усилиями Алибека Касыма забили быстрый гол. Защитник "красно-белых" отличился с пенальти.

Впрочем, через полчаса гости сравняли счет: мяч на счету Самюэля Одеоибо. Нигерийский футболист замкнул подачу со штрафного.

В дебюте второго тайма Аслан Дарабаев (53-я минута), откликнувшийся на передачу в штрафной хозяев, вывел "Елимай" вперед.

Окончательный результат на 94-й минуте установил Роман Муртазаев, вышедший один на один с вратарем и не оставивший ему шансов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32 2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31 3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31 4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30 5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25 6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24 7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23 8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19 9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19 10 Астана 13 5 3 5 14-12 18 11 Туран 14 3 3 8 11-22 12 12 Женис 15 2 3 10 9-25 9 13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

"Актобе" в случае победы, мог возглавить КПЛ. Но, "красно-белые" с 31 баллом по-прежнему занимают второе место в КПЛ-2024. У "Елимая" 31 балл. Клуб из Семея благодаря победе, поднялся с четвертого на третье место.