"Актобе" расстался с тренером из России. Он летит в Москву

Российский специалист Дмитрий Парфенов уходит из "Актобе". Последним матч под его руководством завершился домашним поражением от "Елимая", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, вопрос уже решенный. Он сообщил, что тренер уже летит в Москву.

"Парфенов уходит из "Актобе": когда оказался не нужен на втором месте в чемпионате Казахстана и в финале местного Кубка тоже оказался настолько не нужен, что стороны расторгают контракт. Прямо сейчас: Дима летит в Москву", - сообщает источник.

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет тоже подтвердил данную информацию.

"Парфенов - все. "Актобе" он больше не тренирует. Решение принято, вопрос закрыт. Не могу стопроцентно ручаться за достоверность, но говорят, что от акима области Асхата Шахарова прозвучала фраза: "Ошибкой было не назначение Парфенова, а то, что мы отпустили Карповича". Символично, что именно Карпович и отправил в отставку Парфенова, а "Елимай" выиграл в Актобе впервые за 28 лет, если не считать прошлогодний матч против дубля "красно-белых", - сказано в сообщении.

Накануне "Актобе" в родных стенах проиграл "Елимаю", ведя в счете - 1:3. Команда не смогла вырваться в лидеры турнирной таблицы и позволила соперникам из Семея догнать себя.

Добавим, что 49-летний Парфенов возглавил клуб из Актобе перед стартом сезона-2024. При нем команда вылетела из еврокубков после двух матчей и вышла в финал Кубка Казахстана.