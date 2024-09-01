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Официально: Адиев покинул "Ахмат"

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Официально: Адиев покинул "Ахмат" ©ФК "Ахмат"

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул пост рулевого "Ахмата". Информацию об этом опубликовала клубная пресс-служба грозненцев, передают Vesti.kz.

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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул пост рулевого "Ахмата". Информацию об этом опубликовала клубная пресс-служба грозненцев, передают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении.

В новом сезоне "Ахмат" набрал всего пять очков в семи турах РПЛ. Клуб располагается в зоне вылета.

Ранее в стан грозненцев перебрался казахстанец Максим Самородов. Большую роль в этом трансфере сыграл как раз Адиев.

Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате"

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 Динамо М 7 4 1 2 11-6 13
5 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
6 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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