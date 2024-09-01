Официально: Адиев покинул "Ахмат"

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул пост рулевого "Ахмата". Информацию об этом опубликовала клубная пресс-служба грозненцев, передают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении.

В новом сезоне "Ахмат" набрал всего пять очков в семи турах РПЛ. Клуб располагается в зоне вылета.

Ранее в стан грозненцев перебрался казахстанец Максим Самородов. Большую роль в этом трансфере сыграл как раз Адиев.

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