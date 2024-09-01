Официально: Адиев покинул "Ахмат"
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул пост рулевого "Ахмата". Информацию об этом опубликовала клубная пресс-служба грозненцев, передают Vesti.kz.
Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул пост рулевого "Ахмата". Информацию об этом опубликовала клубная пресс-служба грозненцев, передают Vesti.kz.
"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.
Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении.
В новом сезоне "Ахмат" набрал всего пять очков в семи турах РПЛ. Клуб располагается в зоне вылета.
Ранее в стан грозненцев перебрался казахстанец Максим Самородов. Большую роль в этом трансфере сыграл как раз Адиев.
Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате"
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|Динамо М
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|6
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|15
|Акрон Тл
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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