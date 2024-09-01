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Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате"

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Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате" ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" не сумел переиграть "Акрон" в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Матч между командами из зоны вылета завершился с нулями на табло, сообщают Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат" не сумел переиграть "Акрон" в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Матч между командами из зоны вылета завершился с нулями на табло, сообщают Vesti.kz.

Для "Ахмата" это был хороший шанс набрать ценные очки и сделать рывок в таблице. Однако в родных стенах подопечные Магомеда Адиева не смогли переиграть дебютантов РПЛ из "Акрона" - 0:0.

По итогам семи проведенных матчей в активе обоих клубов по пять набранных очков. Они располагаются в зоне вылета. "Ахмат" опережает по очкам только "Факел" (4), у которого есть сегодняшний матч в запасе.

Отметим, что казахстанский форвард грозненцев Максим Самородов по-прежнему травмирован и в матчах участия не принимает. Ранее стало известно, что экс-рулевой сборной Казахстана Адиев может лишиться работы в "Ахмате" в том случае, если его команде не удастся обыграть "Акрон".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
5 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
14 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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