Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате"

Грозненский "Ахмат" не сумел переиграть "Акрон" в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Матч между командами из зоны вылета завершился с нулями на табло, сообщают Vesti.kz.

Для "Ахмата" это был хороший шанс набрать ценные очки и сделать рывок в таблице. Однако в родных стенах подопечные Магомеда Адиева не смогли переиграть дебютантов РПЛ из "Акрона" - 0:0.

По итогам семи проведенных матчей в активе обоих клубов по пять набранных очков. Они располагаются в зоне вылета. "Ахмат" опережает по очкам только "Факел" (4), у которого есть сегодняшний матч в запасе.

Отметим, что казахстанский форвард грозненцев Максим Самородов по-прежнему травмирован и в матчах участия не принимает. Ранее стало известно, что экс-рулевой сборной Казахстана Адиев может лишиться работы в "Ахмате" в том случае, если его команде не удастся обыграть "Акрон".