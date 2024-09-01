Кризис без Самородова? Адиев столкнулся с очередной проблемой в "Ахмате"
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Грозненский "Ахмат" не сумел переиграть "Акрон" в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Матч между командами из зоны вылета завершился с нулями на табло, сообщают Vesti.kz.
Грозненский "Ахмат" не сумел переиграть "Акрон" в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ). Матч между командами из зоны вылета завершился с нулями на табло, сообщают Vesti.kz.
Для "Ахмата" это был хороший шанс набрать ценные очки и сделать рывок в таблице. Однако в родных стенах подопечные Магомеда Адиева не смогли переиграть дебютантов РПЛ из "Акрона" - 0:0.
По итогам семи проведенных матчей в активе обоих клубов по пять набранных очков. Они располагаются в зоне вылета. "Ахмат" опережает по очкам только "Факел" (4), у которого есть сегодняшний матч в запасе.
Отметим, что казахстанский форвард грозненцев Максим Самородов по-прежнему травмирован и в матчах участия не принимает. Ранее стало известно, что экс-рулевой сборной Казахстана Адиев может лишиться работы в "Ахмате" в том случае, если его команде не удастся обыграть "Акрон".
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|6
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|13
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|14
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|15
|Акрон Тл
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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