Адиев узнал условие для сохранения поста в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев может лишиться своей должности, если команда потеряет очки в седьмом туре РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", на его место может вернуться Сергей Ташуев, уже возглавлявший грозненскую команду с 2022 по 2023 год.

Есть вероятность, что после отставки Адиев станет новым тренером клупа КПЛ "Актобе".

Матч "Ахмат" - "Акрон" пройдет сегодня, 31 августа, в Грозном, начало встречи в 22:00 по казахстанскому времени.

Стоит отметить, что в первых шести турах РПЛ "Ахмат" не одержал ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.

В "Ахмате" нашли замену Адиеву

Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год.