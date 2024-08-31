Адиев узнал условие для сохранения поста в "Ахмате"
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Главный тренер "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев может лишиться своей должности, если команда потеряет очки в седьмом туре РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.
Главный тренер "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев может лишиться своей должности, если команда потеряет очки в седьмом туре РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.
По информации "Спорт-Экспресс", на его место может вернуться Сергей Ташуев, уже возглавлявший грозненскую команду с 2022 по 2023 год.
Есть вероятность, что после отставки Адиев станет новым тренером клупа КПЛ "Актобе".
Матч "Ахмат" - "Акрон" пройдет сегодня, 31 августа, в Грозном, начало встречи в 22:00 по казахстанскому времени.
Стоит отметить, что в первых шести турах РПЛ "Ахмат" не одержал ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.
В "Ахмате" нашли замену Адиеву
Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|6
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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