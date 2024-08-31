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Вчера 17:47
 

Адиев узнал условие для сохранения поста в "Ахмате"

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Адиев узнал условие для сохранения поста в "Ахмате" ©ФК "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев может лишиться своей должности, если команда потеряет очки в седьмом туре РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Ахмата" и экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев может лишиться своей должности, если команда потеряет очки в седьмом туре РПЛ против "Акрона", сообщают Vesti.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", на его место может вернуться Сергей Ташуев, уже возглавлявший грозненскую команду с 2022 по 2023 год.

Есть вероятность, что после отставки Адиев станет новым тренером клупа КПЛ "Актобе".

Матч "Ахмат" - "Акрон" пройдет сегодня, 31 августа, в Грозном, начало встречи в 22:00 по казахстанскому времени.

Стоит отметить, что в первых шести турах РПЛ "Ахмат" не одержал ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и дважды проиграв.

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Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
5 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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