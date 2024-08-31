В "Ахмате" нашли замену Адиеву

Стало известно, кого руководство грозненского "Ахмата" рассматривает в качестве возможной замены главному тренеру Магомеду Адиеву, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport24 клуб активно изучает кандидатуры Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана.

"В случае отставки Магомеда Адиева, "Ахмат" среди прочих кандидатур на пост главного тренера рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После шести туров РПЛ "Ахмат" набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с "Акроном", встреча состоится сегодня, 31 августа.

Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.