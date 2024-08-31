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Вчера 16:51
 

В "Ахмате" нашли замену Адиеву

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В "Ахмате" нашли замену Адиеву ©ФК "Ахмат"

Стало известно, кого руководство грозненского "Ахмата" рассматривает в качестве возможной замены главному тренеру Магомеду Адиеву, сообщают Vesti.kz.

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Стало известно, кого руководство грозненского "Ахмата" рассматривает в качестве возможной замены главному тренеру Магомеду Адиеву, сообщают Vesti.kz.

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По информации Sport24 клуб активно изучает кандидатуры Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана. 

"В случае отставки Магомеда Адиева, "Ахмат" среди прочих кандидатур на пост главного тренера рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После шести туров РПЛ "Ахмат" набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с "Акроном", встреча состоится сегодня, 31 августа.

Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
5 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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