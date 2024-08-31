В "Ахмате" нашли замену Адиеву
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Стало известно, кого руководство грозненского "Ахмата" рассматривает в качестве возможной замены главному тренеру Магомеду Адиеву, сообщают Vesti.kz.
Стало известно, кого руководство грозненского "Ахмата" рассматривает в качестве возможной замены главному тренеру Магомеду Адиеву, сообщают Vesti.kz.
По информации Sport24 клуб активно изучает кандидатуры Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана.
"В случае отставки Магомеда Адиева, "Ахмат" среди прочих кандидатур на пост главного тренера рассматривает Владимира Федотова, Сергея Игнашевича и Сергея Юрана", - сообщил источник, знакомый с ситуацией.
После шести туров РПЛ "Ахмат" набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с "Акроном", встреча состоится сегодня, 31 августа.
Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|6
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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