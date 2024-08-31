"Тобол" отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

Состоялся матч 19 тура КПЛ-2024 между "Тоболом" и "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, открывавшая программу тура состоялась в Костанае.

Гости первыми вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича, который неотразимо пробил в угол ворот Стаса Покатилова после подачи своего соотечественника Игоря Стасевича.

"Тобол" отыгрался на 71-й минуте благодаря голу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, завершившим симпатичную комбинацию в штрафной "нефтяников".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32 2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31 3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31 4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30 5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25 6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24 7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23 8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19 9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19 10 Астана 13 5 3 5 14-12 18 11 Туран 14 3 3 8 11-22 12 12 Женис 15 2 3 10 9-25 9 13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Таким образом, "Тобол" набрал 24 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. У "Атырау" 23 балла и шестая строчка.