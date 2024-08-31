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Вчера 21:45
 

Разгромом завершился матч "Зенита" с Алипом в составе

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Разгромом завершился матч "Зенита" с Алипом в составе ©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл "Пари НН" в матче седьмого тура РПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

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"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл "Пари НН" в матче седьмого тура РПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дублем в этом матче отметился новичок "Зенита" аргентинец Лусиано Гонду, отличившийся на 30-й и 56-й минуте.

Еще один мяч на 69-й минуте на свой счет записал Вендел.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу. У идущего вторым "Локомотива" 15 баллов и матч в запасе.

Зенит Казахстанцы за границей Алип Нуралы Футбол

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